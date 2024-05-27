الحويج يتابع نشاط الشركات الليبية العاملة في الصين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أمس الأحد، عددا من أصحاب الشركات الليبية العاملة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور المهندس عصام العول رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة أوضاع الشركات ونشاطها، والتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية معالجتها.

وطالب أصحاب الشركات بتفعيل الغرفة التجارية الليبية الصينية، وتسمية رئيساً لها بالتشاور مع الشركات والمستثمرين الليبين المتعاملين بالساحة الصينية، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة الى تسهيل المشاركة بالمنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية عبر الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات التابعين للوزارة.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل وتسمية رئيس للغرفة المشتركة، تحت إشراف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة، والتنسيق مع أصحاب الشركات الليبية العاملة بالساحة الصينية

وحثّ الوزير أصحاب الشركات الليبية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركات الصينية الرائدة بمختلف المجالات، وعقد شراكة استثمارية لإقامة مشاريع بكافة المناطق بدولة ليبيا، وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وأشار الحويج إلى زيارة وفد وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة مستشار الوزير، لجمهورية الصين الشعبية خلال شهر ديسمبر 2023، لمد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري نحو شراكة تحقق المصالح المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية .

وعلى هامش اللقاء إلتقى معالي الوزير مع شركات صينية ترغب في توسيع نشاطها والاستثمار في دولة ليبيا.