التومي يبحث التعاون مع الصين في مختلف من المجالات

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، مع رئيس اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “ليو جيان” والوفد المرافق له، آفاق التعاون الليبي الصيني في العديد من المجالات.

وأوضح الوزير التومي، أن اللجنة العليا تعمل في ثلاثة مسارات لفتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالمبادرة الصينية (الحزام والطريق)، وتفعيل المشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية، وتفعيل وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا، اهتمام بلاده بمسارات عمل اللجنة، معربا عن بالغ سعادته باهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون الليبي الصيني، وتشكيل لجنة عليا تتولى إدارة هذا الملف.

وأبدى “ليو جيان” استعداد بلاده التام لفتح كافة آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تكثيف الاجتماعات النوعية، بما يكفل تحقيق نجاحات ملموسة في كافة مسارات التعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومديرو إدارتي التعاون الدولي وشؤون آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.