«التومي» يبحث مع العراق تعزيز التعاون في مجال «الإدارة المحلية»

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات شادية عريبي.

وتناول اللقاء عدة ملفات مهمة، على رأسها “سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتوثيق التعاون من خلال إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات الأشغال العامة والبلديات”.

كما استعرض اللقاء، “الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، بالإضافة إلى جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمع المحلي”.

من جهته، أعرب السفير العراقي عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع وزارة الحكم المحلي، مشيراً إلى “أهمية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الأشغال والبلديات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والإدارة المحلية، ودعم المرأة، وتعزيز اللامركزية وحقوق الإنسان”.

وأكد السفير على “استعداده لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف”.

يأتي هذا الاجتماع في إطار “الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة”.