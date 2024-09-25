«التومي» يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا

في إطار زيارته إلى ألمانيا، عقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اجتماعا مع المدير العام للرابطة الألمانية للمرافق العامة المحلية (VKU) انغبرت ليبينج، ناقش تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي والرابطة.

وتم خلال الاجتماع، “استعراض برامج الرابطة ونهج وآليات عملها والخدمات التي تقدمها وعلاقاتها بالبلديات”.

وتطرق الاجتماع إلى “مناقشة نهج وآليات تقديم الخدمات البلدية، بالإضافة إلى استعراض النماذج المختلفة لتقديم الخدمات البلدية، وبحث كيفية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه البلديات في تقديم الخدمات”.

وأكد التومي، خلال الاجتماع، “على أهمية بحث وتطوير البرامج والآليات الناجحة في كيفية تأمين وتفعيل مصادر التمويل المتاحة للمشاريع الخاصة بالبلديات الليبية، وتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي في هذا المسار”.

هذا وحضر الاجتماع، عمداء بلديات (شحات، مسلاتة، زويلة)، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات.

ووصل أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال “التومي” والوفد المرافق له بزيارة إلى مقر البرلمان الألماني بالعاصمة برلين، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبرلمان الألماني “كريستوف هوفمان”.

وعُقد خلال الزيارة اجتماع بمشاركة أعضاء من لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، تم خلاله “مناقشة برامج التعاون المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وأشاد الوزير “بمستوى التعاون المتقدم بين البلدين، والنجاحات التي حققتها الشراكة الألمانية- الليبية في عدة مجالات بليبيا، منها دعم برامج التحول الرقمي، وتمكين المرأة، وتعزيز دور الشباب ضمن مختلف مستويات الإدارة المحلية بليبيا”.

وأشار “إلى أهمية مواصلة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بهدف تعميق العلاقات وتطوير البرامج المشتركة في كافة مجالات التعاون، ودعم برامج التدريب ورفع القدرات، وتوفير المعدات للبلديات الليبية لدعم أنشطتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

من جانبه أكد رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبرلمان الألماني، على “أهمية استمرار التعاون بين ألمانيا وليبيا”، مشيرًا إلى “فرص الاستثمار الواعدة أمام الشركات الألمانية في السوق الليبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا وإدارة النفايات الصلبة والسائلة والكهرباء والطاقات المتجددة”.