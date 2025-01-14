«التومي» يبحث تمكين مشاركة المواطنين بفعالية في عمليات الحكم المحلي

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا “صوفي كيمخدزه”، والوفد المرافق لها، للتباحث حول برامج ومشاريع التعاون المستقبلية المشتركة بين الجانبين، ولتدارس تطوير منهجية العمل بما يضمن التشارك في تخطيط وتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التعاون وتحقيق المستهدفات المشتركة.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، “شادية عريبي”، “استعراض مرتكزات التعاون المستقبلي وأهدافه، والتي تمثلت في تعزيز قدرة المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي في تطبيق اللامركزية، وتوثيق التفاعل، وتحسين مستوى التنسيق، وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على تنفيذ اختصاصاتها والمهام المسندة إليها بكل كفاءة وفعالية، فضلًا عن تمكين المواطنين من المشاركة بنشاط وفعالية في عمليات الحكم المحلي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير منظومة الإدارة المحلية ويسد مكامن الاحتياج للقطاع”.

وتطرق اللقاء إلى “مناقشة بعض الجوانب الأخرى للتعاون المستقبلي، منها ما يتعلق بالتخطيط الحضري ودوره في التنمية المحلية، وكذلك ما يختص بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الرقمنة في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل البلديات، وتعزيز قدرات الأخيرة في التنسيق وحشد الموارد”.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على “ضرورة أن تسبق خطوة تصميم هذا البرنامج عملية استكشاف واستطلاع للبرامج الموجودة في الوزارة، وكذلك إجراء اجتماعات مكثفة بين الجانبين على المستوى الفني للبناء على النجاحات المحققة وتعزيز تكامل البرامج والمشاريع القائمة”.