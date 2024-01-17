«التومي» يبحث مع الأمريكية للتنمية ملف إعادة إعمار مرزق

بحث وزير الحكم المحلي – رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق “بدر الدين التومي” مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) عددا من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الاجتماع تركز حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص ملف إعادة إعمار مرزق، وأبدى الجانب الأمريكي اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام.

وتطرق الجانبان للمسائل المتعلقة بصندوق إعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجهه وإمكانية التنسيق المستقبلي مع الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء MPTF.

وبين التومي أنه تم تجهيز قافلة من قبل الشركة العامة الكهرباء تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية، لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين، كما تم تخصيص مبلغ 15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق، ومبلغ 10 ملايين دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة.

ولفت التومي إلى أن الوزارة أعطت التوجيهات وتنسق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم حيث ستكون الأولوية للمنازل الأقل تضررا، وللنازحين في مناطق قريبة.

وبحث المجتمعون آلية إجراء التقييم المجتمعي للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية ، وإمكانية مساهمة مشروع (تقارب) ورغبته في التعاون والعمل مع الوزارة للبدء بتقييم مجتمعي للبلديات المتضررة بالعاصفة وهي درنة، سوسة، الساحل, شحات، البيضاء، بحيث تكون محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطواىء، والمشاركة المجتمعية.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “شادية عريبي”.