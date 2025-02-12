«التومي» يبحث مع السفير المالطي التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، السفير المالطي لدى ليبيا “تشارلز صليبا”، وبحث معه أوجه التعاون في مجال بناء القدرات، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير خلال اللقاء بالسفير المالطي، مؤكدا على “عمق العلاقات الليبية المالطية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الإدارة المحلية”.

من جانبه أعرب السفير المالطي، عن سعادته بوجوده ضيفا على د الوزير، مؤكدا على “دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا، وحرصها على توطيد الشراكة مع ليبيا لتحقيق التنمية في البلدين”.

وأشار السفير إلى أن “مالطا يمكنها تقديم الكثير في مجال التدريب وبناء القدرات، وأنها من الدول السباقة في العمل المشترك مع ليبيا سواء التمثيل الدبلوماسي وعودة الملاحة الجوية بين البلدين”.