«التومي» يبحث مع سفير بريطانيا أوجه التعاون المشترك

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن أوجه التعاون المشترك في مجال الإدارة المحلية ودعم البلديات.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم خلال اللقاء استعراض مسيرة حكومة الوحدة في تنفيذ مسار التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها وأيضاً ملف التنمية المحلية والإيرادات المحلية والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية وغير ذلك من الملفات التي حققت فيها حكومة الوحدة الوطنية إنجازات حقيقية على الأرض وأصبحت واقعاً ملموساً.

وقدم السفير إحاطة حول زياراته لمجموعة من المناطق في ليبيا والاجتماعات التي نفذها خلال تلك الزيارات ، كما أكد سعادة السفير على ارتياحه التام للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار التحول نحو اللامركزية وأشاد بتلك الجهود واعتبرها هي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمة من المواطن وتحسين جودتها

كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، وأهمية دفع مستوى التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الإدارة المحلية