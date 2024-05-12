التومي يبحث مع ليكر تنمية القطاع الخاص والرقمنة

بحثَ بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، بحكومة الوحدة الوطنية، مع كريستوفر ليكر، الممثل المقيم للمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم الاستراتيجيات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص، والدفع بعجلة المشروعات الصغرى والمتوسطة القائمة على سلاسل القيمة.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، ناقش الجانبان آليات دعم ريادة الأعمال في ليبيا، لتحقيق التنمية المستدامة عبر إشراك البلديات في تلك المشروعات ومساعدتها على إعداد الخطط وتنفيذها.

وتطرق التومي إلى الدور الذي تلعبه اللجنة العليا للتنمية المحلية المستدامة، التي تضم في عضويتها كافة البلديات الليبية، وسُبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للدفع بعجلة التحول نحو اللامركزية ورقمنة الاجراءات وفتح فرص عمل حقيقية تسهم في الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي.