التومي يبحث مع وفد أمريكي دعم المصالحة والإعمار في مرزوق  

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، مع نائب مساعد مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أندرو بليت، والمدير الجديد لبعثة الوكالة في ليبيا، كريستوفر لافارج، دعم الحكومة الأميركية جهود إعادة الإعمار والمصالحة في مرزق.

وحسب تدوينة للسفارة الأميركية على حسابها في منصة “إكس” أعرب لافارج، الذي يزور ليبيا للمرة الأولى، عن تطلعه للعمل مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، لتعزيز الاستقرار، وتحسين تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مزرق.