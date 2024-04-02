التومي يتابع خطة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة

تابع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مساء أمس، سير العمل وتنفيذ خطة ومشاريع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للعام الجاري.

وعقد التومي اجتماعا بهذا الخصوص حضره كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أحمد النماوي، ومدير إدارة التعاون الدولي وشؤون المنظمات شادية عريبي، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي مختار زايد،، ومدير مكتب الإحصاء والبيانات سفيان الشريف، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالبرنامج.

بحث المجتمعون ما تم إنجازه فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وإدارة الحاضنات ومراكز الأعمال.

وناقش الوزير مع مديري الإدارات بالبرنامج، تفاصيل مبادرة “دراية” التي تستهدف تقديم الدعم والتمويل لرواد الأعمال لإنشاء المشاريع الزراعية في عدد من البلديات، وما أنجز من تحضير للمبادرة مع الشركاء الفنيين لحلحلة أي مشاكل أو عراقيل قد تعيق العمل على المبادرة.

وأكد الوزير التومي على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تشمل طبيعة المشروعات التي من الممكن تنفيذها في كل بلدية، للاستفادة من المحاصيل والمنتجات التي تتميز بها بما يحقق التنمية المحلية المستدامة.