«التومي» يتابع مستجدات معالجة الأضرار الناتجة عن الفيضانات في ترهوتة

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية_رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، “بدر الدين التومي”، خلال اجتماع مع عميد بلدية ترهونة “محمد الكشر”، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “رفيق بولسين”، مستجدات معالجة الأضرار الناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت المدينة مؤخرًا.

وتناول الاجتماع “مناقشة الأعمال الجارية في المدينة بواسطة الوزارات والاجهزة التنفيذية للدولة كالإصحاح البيئي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركتي النظافة طرابلس ومصراتة، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الأخرى، وشركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ أعمال بالبلدية”.

واطلع الوزير على “الكشوفات المبدئية لنتائج أعمال حصر الأضرار وأيضاً كشوفات الأسر التي تحتاج لبديل للسكن إلى حين إجراء المعالجات الجذرية لمساكنهم”.



كما تابع الوزير “الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والمتعلقة بالحفاظ على سلامة مياه الآبار سواء من حيث التعقيم في حال ما تطلب الأمر ذلك وأيضاً تنفيذ التحاليل اللازمة وإجراء عمليات المعالجة”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “التزام الشركة بتلبية احتياجات المواطنين من المياه يوميًا وذلك من خلال تعزيز البلدية بصهاريج إضافية”.

وفي ختام الاجتماع، أثنى عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ترهونة، “على الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لحل هذه الأزمة وذلك من خلال سرعة تفاعلها وتقديمها الدعم اللازم والمطلوب للبلدية”.