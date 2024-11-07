«التومي» يختتم زيارته الرسمية إلى مصر

اختتم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، زيارته الرسمية لجمهورية مصر للمشاركة في المنتدى العالمي للتخطيط الحضري، بجولة ميدانية في قاعات المعارض المصاحبة للمنتدى، بصحبة وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، اطلع خلالها على تجارب الدول في معالجة قضايا التحضر والتخطيط الحضري والتنمية المحلية.

وشملت الجولة “زيارة أجنحة الدول والشركات والمؤسسات المشاركة، تمثلت في جناح المعهد العربي لإنماء المدن AUDI، والجناح الصيني للتنمية العمرانية والمخططات الحضرية الصديقة للبيئة، وجناح جنوب أفريقيا”.

وتركزت زيارات الوزير “على مجموعة من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تطوير تخطيط المدن، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، وخطوط النقل، وتوزيع المرافق والخدمات”.

واطلع خلال الجولة “على كثير من تجارب الدول والشركات وذلك لتوسيع أفق الدراية والفهم للتحديات التي تواجه المدن والمناطق الحضرية، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة التي تبنتها هذه الدول والمؤسسات لتجاوز تلك التحديات”.