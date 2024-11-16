«التومي» يزور المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بالتزامن مع انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية بمختلف مناطق ومدن البلاد، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” صحبة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، اليوم السبت، بزيارة إلى المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشارك الوزير على هامش زيارته، في اجتماع موسع عقد بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني خوري”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا البيريني” ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبو بكر الطرابلسي”، بالإضافة إلى مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) السيدة “صوفيا كيمخندرزة”، تم خلاله الإعلان عن افتتاح مركز الإحصاء والمعلومات التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويهدف المركز بحسب المفوضية “إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات الانتخابية، مما يعكس التزام المفوضية بدعم العملية الانتخابية وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين”.

وأكد التومي، “على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحاً بأن هذه الانتخابات تعد نقطة تحول مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا، حيث تتيح للمواطنين فرصة اختيار ممثليهم في المجالس المحلية”.

وأشار إلى أن “الحكومة تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية، وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وتعكس التعاون المستمر بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي في دعم العملية الديمقراطية في البلاد”.