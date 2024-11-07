«التومي» يزور قاعات المعارض المصاحبة للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

قام وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، بجولة ميدانية في قاعات المعارض المصاحبة للمنتدى العالمي للتخطيط الحضري بمصر، وذلك للاطلاع على البرامج والمشاريع والتجارب التي تقدمها هذه الأطراف في معالجة قضايا التحضر والتخطيط الحضري والتنمية المحلية.

وأشارت وزارة الحكم المحلي في بيان على فيسبوك أنه، “أن الجولة شملت زيارة أجنحة الدول والشركات والمؤسسات المشاركة، وتمثلت بجناح منظمة المدن العربية بالكويت التي تضم المعهد العربي للتخطيط، والجناح السعودي الذي ضم كلاً من وزارة البلديات والإسكان، وبرنامج الإسكان وبرنامج جودة الحياة، والهيئة العامة للعقار، وجناح وزارة الاستثمار السعودي وهيئة فنون العمارة والتصميم”.



كما قام الوزير بجولة في “جناح جمهورية مصر المتمثل في وزارة التنمية المحلية، وهيئة التعبئة العامة والإحصاء، وجناح العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى مجسم المدينة الذكية Smart cities في جناح وزارة التنمية المحلية، كما زار جناح المملكة المتحدة متمثلا في مركز الخبرة للمدن الخضراء والبنية التحتية، كما زار جناح منظمة الصحة العالمية”.

وأبدى الوزير اهتمامه خلال الجولة بالاطلاع على كثير من تجارب الدول والشركات لتوسيع أفق الدراية والفهم للتحديات التي تواجه المدن والمناطق الحضرية، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة التي تبنتها هذه الدول والمؤسسات لتجاوز تلك التحديات.

وتركزت زيارات الوزير على مجموعة من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تطوير تخطيط المدن، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، وخطوط النقل، و توزيع المرافق والخدمات.

واستمع السيد الوزير أثناء الجولة إلى العروض المقدمة من ممثلي الدول والشركات، حيث تم تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجالات التخطيط الحضري المستدام، والإدارة الذكية للموارد، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي في الخدمات البلدية.

كما التقى الوزير بعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التخطيط الحضري، حيث تبادل معهم الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين أداء البلديات الليبية في ظل التحديات الحالية.