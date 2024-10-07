«التومي» يستقبل السفير الياباني لدى ليبيا  

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، السفير الياباني لدى ليبيا “شيمورا إيزورو”.

وبحث اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فى مجال الإدارة المحلية لاسيما فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والاستجابة للطوارئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وبناء السلام، وغيرها من المجالات”.

كما بحث اللقاء “تعزيز التعاون في مجال تنمية قدرات الموارد البشرية من خلال الاستفادة من تجربة منظمة جايكا اليابانية في مجال بناء القدرات لتطوير منهجية عمل مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية وتطوير مناهجه التدريبية”.

وأعرب “التومي”، “عن شكره وتقديره للسفير الياباني وللشعب الياباني على دعمه ومساندته لدولة ليبيا ووقوفه إلى جانب سكان مدينة درنة والمناطق المجاورة لها خلال أزمة العاصفة المتوسطية التي ضربت المدينة السنة الماضية”.

وأكد تطلعه إلى “تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، وخاصة فى ملفات بناء القدرات والتحول الرقمي، والاستجابة للطوارئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والمياه والصرف الصحي، من خلال التعاون بين الوزارة والمنظمات اليابانية، لنقل التجربة اليابانية الرائدة في مجال الإدارة المحلية وتوطينها في كافة مكونات ووحدات الحكم المحلي ببلادنا، كون المنهجية اليابانية في رسم سياسات الدولة وإدارتها تعد الأقرب لفلسفة ومنهجية الدولة الليبية مما يدفع بنا نحو الاسترشاد بهذه التجربة وتعظيم الاستفادة منها”.

واستعرض “التومي”، خلال اللقاء “جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة قطاع الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وأوضح “بأن الوزارة قطعت شوطا طويلا في هذا المجال حيث قامت بأتمتة كل الإجراءات والمعاملات داخل الوزارة، بالإضافة إلى انتهاج آليات التواصل الرقمي من خلال بناء النظم الخاصة بالتراسل الإلكتروني واعتمادها كبديل للطرق التقليدية، فضلا عن الشروع في تدشين التطبيقات الإلكترونية الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين”.

من جانبه، عبر السفير الياباني “عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع ليبيا، وخاصة فى مجالات تنمية الموارد البشرية الليبية والمجالات الاقتصادية، وبناء السلام، نظراً لما تمتكله اليابان من خبرة واسعة فى تلك المجالات”.

هذا وعقد الاجتماع بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشوون المنظمات “شادية عريبي”، ومسؤول ملف التعاون بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية “محمد صويد”.