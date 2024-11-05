«التومي» يشارك بجلسة المائدة المستديرة للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي

شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في جلسة المائدة المستديرة لرؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة للتجمعات السكانية (WUF12-2024)، التي عقدت بمشاركة 60 وزيراً ووكيل وزارة من مختلف الدول، في القاهرة، وبحضور وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، ومديري إدارات التنمية والتخطيط المحلي والتخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي.

و ألقى الوزير كلمة الوفد الليبي المشارك من وزارتي الحكم المحلي والإسكان والتعمير، حيث “تناول فيها موضوعات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، مُشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في تعزيز التنمية المحلية”.

وأوضح بأن “حكومة الوحدة الوطنية قد انتهجت مبكرا مبدأ (كل شئ يبدأ محليا) والذي يمثل شعارا لهذا المنتدى، حيث كان الهدف تمكين البلديات من اختصاصاتها وانتهاج التحول للامركزية هو مسارها وذلك لإيمان حكومة الوحدة الوطنية أن المجتمعات المحلية هي الأساس فكل شئ يبدأ محليا”.

وأشار إلى أن “البلديات أصبحت هي المختصة بالتخطيط الحضري وهي المسؤولة عن إدارة ملف التخلص من النفايات وأنها المسؤولة عن تطبيق المخططات كما أن الحكومة انتهجت مبدأ مشاركة البلديات في كافة مراحل إعداد واعتماد المخططات العمرانية”.

وتابع بأن “العمل يجب أن لا يكون فقط نحو مدن مستدامة بل يجب أن يعتمد نهج المدن المستدامة والقادرة على الصمود ، واستشهد بما حصل في مدينة درنة جراء إعصار دانيال كنتيجة للتغير المناخي”.

وأكد على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بأهداف التنمية المستدامة كما أنها ملتزمة بالإيفاء بالأهداف المتعلقة بتوفير السكن اللائق لإيمانها بأن هذا حق لكل إنسان وقد أطلق معالي رئيس الحكومة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وذلك لتخفيف العبء عن الشباب وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على سكن لائق”.

كما أوضح “الخطوات الفعلية التي قامت بها الوزارة في مجال التخطيط الحضري، مُشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية المُعتمدة لموظفي الوزارة والبلديات، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، كما سلط الضوء على أهمية تشجيع المبادرات في كافة مجالات التخطيط المحلي والتنمية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستدامة”.