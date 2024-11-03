«التومي» يشارك في إحياء الذكرى الـ 70 للثورة الجزائرية

شارك الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، السبت، في احتفالات إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، التي تصادف الأول من نوفمبر من كل عام.

وجاءت المشاركة تلبية لدعوة من السفير الجزائري لدى ليبيا، حيث كان برفقته نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح” وعدد من المسؤولين بالحكومة والشخصيات السياسية.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد السفير الجزائري “بدور الثورة الجزائرية في تعزيز قيم الحرية والاستقلال، وأكد على أهمية العلاقات التاريخية بين الجزائر وليبيا”.

ومن جانبه، أشار التومي “إلى عُمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والجزائري، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مؤكداً بأن ثورة الجزائر كانت مصدر إلهام لكل الشعوب التي تسعى إلى التحرر والانعتاق من الاستعمار، وأنها لا تزال تمثل رمزاً للتضحية والصمود”.