«التومي» يشارك في البرنامج التدريبي لسيدات من المجالس البلدية

شارك وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي في مداخلة عبر تقنية “زووم” في اختتام دورة إدارة المشاريع التي استهدفت عضوات المجالس البلدية، وذلك في مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية وبتنفيذ من المؤسسة الألمانية للتعاون GIZ.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات العضوات في إدارة المشاريع البلدية التي تركز على التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال تمكينهن من التدخل بفعالية في جميع مراحل دورة المشروع – من التصميم والاختيار إلى التمويل والمتابعة والتقييم.

كما يهدف التدريب إلى تحسين كفاءاتهن في استخدام أدوات التحليل، والتواصل، والتفاوض، مع ضمان مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة وتحديد فرص التمويل المناسبة، من خلال تعريف المشاركات بالمفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع، وتوضيح أهمية إدارة المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المحلية، وتقديم أمثلة عملية لتطبيق إدارة المشاريع في السياق البلدي.

وخلال كلمته رحب الوزير بعضوات المجالس البلدية المشاركات في البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن الدور الفاعل لمنتدى عضوات المجالس البلدية فعال جدا وله دور رئيسي سواء على مستوى القواعد المحليه أو مستوى قرارات الوزارة، مؤكدا أن دوره سيكون أكثر فاعلية خلال المدة القادمة.

وأضاف الوزير أنه من خلال النقاش في الوزارة، ارتأينا التركيز على رفع القدرات واكتساب المهارات واستهداف عضوات المجالس البلدية في مجموعة من المجالات، من أهمها إدارة المشاريع ما يساعد على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتبناها السيدات داخل المجالس البلدية، ما يسهم في تقديم مخرجات متميزة تساعد في فهم اللغة المشتركة مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك تركيز على جملة من البرامج مع شركائنا الدوليين مع إعطاء الأولوية للبرامج الخاصة لعضوات المجالس البلدية، مشيرا إلى أن دور عضوات المجالس البلدية لا يقتصر على فتره وجودهم في المجالس البلدية بل يمتد إلى ما بعدها بعد اكتسابهم للخبرات من خلال الدورات التي تؤهلهم لتقلدهم مراكز قيادية للمساهمة في الرفع من قدرات عضوات المجالس البلدية القادمات.

وقدم الوزير في ختام مداخلته شكره للعضوات على حضورهن لهذا البرنامج التدريبي، كما تقدم بالشكر للشريك الاستراتيجي Giz على مساهمته في نجاح هذا البرنامج التدريبي.