التومي يطلع على عمل إدارة شؤون الوظيفة المحلية

أطلع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على سير العمل بإدارة شؤون الوظيفة المحلية، ومسار” التحول الرقمي” وخاصة في مسار تقديم الخدمات للمواطنين، ومعالجه الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين العاملين بالقطاع.

وقدم الوزير خلال الجولة في مكاتب إدارة شؤون الوظيفة المحلية، رفقة مدير الإدارة “سمير عوض”، شرحًا مفصلًا عن كيفية عمل منظومة شؤون الوظيفة المحلية، ومدى مساهمتها في التقليل من العقبات والاجراءات الادارية التي عانى منها موظفي قطاع الحكم المحلي، سعياً من الوزارة لتحقيق نتائج إيجابية تُساعد على تحسين جودة العمل بكافة مستويات الإدارة المحلية.

شارك في الجولة، رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” وعدد من مدراء الإدارات بالمجلس، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الصحة.