التومي يطلع على مراحل تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة

اطلع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، على العمل ومراحل تنفيذ برامج ومشاريع عدد من الإدارات بالوزارة والجهات التابعة، لها ضمن خطة 2024، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وحضر الاجتماعات الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي، ومدير مكتب الوزير، ومدير البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية، ومدير إدارة التخطيط الحضري، ومدير مشروع التحول الرقمي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة، ومدير مكتب الإعلام، ومدير مكتب الإحصاء والبيانات.

وخلال اجتماعات منفصلة، استمع الوزير من المعنيين إلى شرح حول مشروعات التنمية المحلية وتحسين أداء الإدارات المحلية، وآليات تنمية إيرادات الأنشطة الاقتصادية وإيرادات العوائد، ومنتدى البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية، ومنظومة الجباية الإلكترونية، وتنمية البنية اللائحة لنظام الإيرادات المحلية.

وأكد الوزير أهمية تنفيذ خطط تفعيل المشروعات التابعة للبرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية في البلديات، بما يضمن نجاح نظام الإيرادات المحلية وتمكين البلديات من تقديم أفضل الخدمات، وتهيئة البيئة الاستثمارية فيها وتحقيق التنمية المحلية.

إضافة إلى ذلك تابع الوزير مشروع تطوير عمليات جمع ونقل النفايات، وخطوات تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الاستراتيجية الاتصالية بالقطاع.