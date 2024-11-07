«التومي» يعقد اجتماعات هامّة في القاهرة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، اجتماعا هاما على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتخطيط الحضري في دورته الثانية عشرة، المقام في جمهورية مصر العربية، بالوفد المرافق له الذي يضم مدير إدارة التخطيط الحضري ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب التعاون الدولي وعدد من مدراء إدارات التخطيط الحضري بالبلديات.

وتم خلال الاجتماع “مراجعة برنامج المنتدى بشكل شامل، حيث تم توجيه الوفد للمشاركة في الأحداث المهمة التي تتماشى مع أولويات عمل الوزارة”.

وأكد التومي “على أهمية الاستفادة من هذه الفعالية لتعزيز قدرات الكوادر المحلية في مجال التخطيط الحضري والتنمية المستدامة”.

كما شدد على “أهمية تبادل الخبرات والمعارف مع الدول والمنظمات الأخرى المشاركة في المنتدى، وضرورة العمل على تطوير استراتيجيات تتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية في ليبيا”.

وفي ختام الاجتماع، “تم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج المنتدى وتطبيق ما يمكن استنباطه من المعرفة والخبرات المكتسبة في ليبيا، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وبناء مدن أكثر استدامة وصمودًا”.

الجدير بالذكر أن “المنتدى الحضري العالمي من المقرر أن يضم نحو 600 حدث ترتكز محاور هذه الأحداث على توطين أهداف التنمية المستدامة، لاسيما معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتتضمن هذه الأحداث حوارات رفيعة المستوى”.