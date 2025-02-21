«التومي» يلتقي المديرة الإقليمية لـ«الأمم المتحدة» في المغرب

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الخميس، بالمديرة الإقليمية للدول العربية في موئل الأمم المتحدة “رانيا هدية”، على هامش المؤتمر العربي الثالث للأراضي المنعقد في المملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الجهود المبذولة لتطوير المدن وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، مع التركيز على تعزيز التخطيط الحضري المستدام، وتوفير خدمات حضرية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد الوزير على أهمية الشراكة مع موئل الأمم المتحدة في دعم مكاتب التخطيط الحضري وبناء القدرات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتعزيز التخطيط الحضري الشامل والمستدام في مختلف المدن الليبية.

من جهتها، أعربت “هدية ” عن تقديرها لجهود الوزارة في مجال التنمية الحضرية، مؤكدةً استعداد موئل الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز التخطيط الحضري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تطوير المدن وتعزيز الاستدامة الحضرية، بما يحقق رؤية تنموية شاملة تلبي تطلعات المجتمعات المحلية.