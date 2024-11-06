«التومي» يلتقي وزير الاستثمارات في سلوفاكيا

التقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، مع وزير الاستثمارات والتنمية الإقليمية والمعلوماتية في الجمهورية السلوفاكية ريشار راسي، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة (WUF12) الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر.

وأشارت وزارة الحكم المحلي في بيان على فيسبوك أنه، “تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وتركز على سبل فتح ملفات جديدة للتعاون للاستفادة من الخبرات والتجربة السلوفاكية في مجالات الإدارة المحلية، وخاصة في دعم الابتكار والتحول الرقمي”.

وأبدى التومي “اهتماماً كبيراً بتطبيق أفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سلوفاكيا، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية في ليبيا”.

وفي سياق اللقاء، “وجه التومي دعوة رسمية للوزير السلوفاكي لزيارة دولة ليبيا، حيث أكد على أهمية اللقاءات المباشرة لمناقشة تفاصيل أكثر حول مجالات التعاون المحتملة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، مما يعزز العلاقات بين البلدين ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات”.

من جانبه، “أشاد الوزير السلوفاكي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأبدى استعداده لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المستقبل، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في مجالات التنمية المحلية والابتكار”.

الجدير بالذكر أن المنتدى الذي يجمع عددًا من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول، يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط الحضري والتنمية المحلية، وذلك في سياق البحث عن حلول مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.