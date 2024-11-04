«التومي» يلتقي وزير الحكم المحلي الفلسطيني

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي”، على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة للتجمعات السكانية المقام بالقاهرة اجتماعا، مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني “سامي حجاوي”.

وتم خلال الاجتماع، “استعراض مسيرة البناء للبلديات والإدارة المحلية فى كلا البلدين وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الحكم المحلي بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية المهتمة بقطاع التخطيط الحضري والتخطيط والتنمية المحلية”.

وأكد الوزيران “على ضرورة العمل على صياغة مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن مجالات التعاون المشترك خاصة فيما بتعلق بتشجيع إقامة علاقات توأمة وشراكة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الليبية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدارة البلديات وتشجيع الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وذلك تعزيزا للإيرادات المحلية وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وكذلك التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية بحق الفلسطنيين”.

بدوره أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، “حرص ليبيا الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونصرتها في كافة المحافل، مؤكدا ترحيبه بكافة الأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء من أجل توسيع دائرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين”.