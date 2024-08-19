«التومي» يناقش التحديات التي تواجه الوزارة!

عقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العامة للوزارة لعام 2024، بالإضافة إلى معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، “الموقف التنفيذي لكل وحدة تنظيمية على حدة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة المطلوبة وتحقيق الأهداف وفق المواعيد المحددة بالخطة”.

وشدد على أهمية “تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة في الوزارة، لضمان تحسين الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات وتقليل الازدواجية في الجهود”.

عقد وزير الحكم المحلي السيد "بدر الدين التومي"، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤