«التومي» يناقش خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في درنة مع الخبراء المحليّين

عقد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أمس الاثنين، لقاءً موسعاً مع خبراء ومسؤولين من مدينة درنة، لمناقشة خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي” أشاد “التومي” بجهود الخبراء والمسؤولين في مدينة درنة، وأعرب عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع كل الخبرات المحلية لدعم جهود التعافي والتعامل مع تداعيات الكارثة.

واستعرض اللقاء المقترح المقدم من أعضاء لجنة الخبراء لمعالجة تداعيات الفيضانات على المدى القريب والمتوسط، والذي تضمن أفكارًا ذات بعد استراتيجي لمعالجة عدد من المسائل المهمة، في مسار إعادة الإعمار والتعافي بالبلديات المنكوبة.

وأكد “التومي” أن الأفكار المطروحة تسهم في دعم الخطط الحكومية للتعامل مع الأوضاع الحالية بالمناطق المتضررة.

كما أوضح “التومي” جهود الفريق الحكومي في التعامل مع تداعيات الأزمة من الساعات الأولى وحتى يومنا هذا، مبينًا بأنه فيما يخص البنية التحتية وإعادة الخدمات الأساسية بالمدينة، فقد أنهى الفريق الحكومي حصر وتقييم جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والطرق والجسور.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بصدد الشروع في إنجاز أعمال الصيانة الخفيفة والشاملة للمؤسسات التعليمية من خلال فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، والتعامل مع الأضرار الفادحة التي أصابت شبكة الطرق العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والدعم النفسي لسكان المناطق المنكوبة.