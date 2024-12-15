«التومي» يناقش مراحل تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة مع إيطاليا

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اجتماعًا موسعًا مع مدير معهد سيام باري ومديري المشاريع المشتركة المنفذة في ليبيا، لمتابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، وتقييم المراحل التي تم إنجازها، وبحث الخطوات المتبقية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ.

حضر الاجتماع إلى جانب التومي، كلا من سفير ليبيا لدى الجمهورية الإيطالية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات.

تناول الاجتماع النجاحات التي تحققت في المشاريع المشتركة، مع التركيز على تذليل التحديات والعقبات لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة من تلك المشاريع بما يخدم التنمية المستدامة في البلديات الليبية المستفيدة، وأشاد السيد الوزير بالنتائج المحققة حتى الآن، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

كما تم التطرق إلى المشاريع المستقبلية وتوسيع نطاق التعاون الفني ليشمل البلديات التي لم تستفد بعد من الشراكة، خاصة تلك التي تتوافق طبيعة مواردها ومشاريعها مع اختصاصات معهد سيام باري في مجالات التنمية المحلية، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار التكنولوجي.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الفريق الفني للوزارة ومعهد سيام باري، بهدف التخطيط المشترك لمشاريع جديدة تتماشى مع أولويات التنمية المحلية في ليبيا، مع التركيز على بناء القدرات المحلية وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في إطار تعاون مستدام وشراكة استراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات المشاريع وتقييم الأداء، وتنسيق الجهود لتوسيع نطاق الشراكة بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلديات ويسهم في تطوير اقتصاديات المنطقة المتوسطية بشكل أوسع.