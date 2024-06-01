التونسية أنس جابر.. ما يحدث في غزة مرعب

طالبت بطلة التنس التونسية، أنس جابر، العالم بـ”الحديث أكثر” عن الحرب المستمرة في قطاع غزة، واصفة تأثير الصراع بأنه “غير عادل”.

وقالت أفضل لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب، إنها توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ابنة التاسعة والعشرين عاما، الجمعة: “أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة اتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يحصل في غزة الآن شريط مرعب”.

وجاء حديث جابر في مؤتمر صحفي بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وتابعت اللاعبة التي بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى 3 مرات: “أتمنى أن يتحدث العام أكثر، لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل”.

وكانت جابر قد أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، “للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة”، حسب ما قالت المنظمة آنذاك.