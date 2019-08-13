«التونسية للكهرباء» تُزوَّد ليبيا بالطاقة الكهربائية

قال مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي، إن بلاده تزود ليبيا بالكهرباء، مشيرًا إلى وجود قدرة إنتاجية كبيرة من الطاقة، ولديها احتياطي منها.

وأضاف الهرابي في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، أن تونس تملك قدرة واحتياطًا يكفي الجمهورية بالكامل، ولديها قدرة على مساعدة ليبيا، خاصة بعد تشغيل محطتي المرناقية – برج العامري ورادس، والمحطة الشمسية بتوزر.

يُشار أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أعلن الشهر الماضي، انطلاق استغلال محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس باستثمار يقدر بأكثر من 815 مليون دينار وبقدرة إنتاج 457 ميغاوات ما يمثل 8 بالمائة من الإنتاج الوطني.

جاء ذلك بعد أن أعطى رئيس الحكومة التونسية، إشارة انطلاق استغلال المحطة.

وأشار الشاهد إلى أن هذه المحطة ستوفر إلى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الإنتاج الوطني الطاقي.

وبدأ العمل في محطة كهرباء رادس عام 2017، بعدما شهد استهلاك الكهرباء، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة سنوياً، ولتفادي الانقطاعات وقت الذروة.

هذا وسيساهم دخول محطة كهرباء رادس الخدمة، في زيادة إنتاج تونس من الكهرباء بنسبة 20 بالمائة خلال العام الجاري.