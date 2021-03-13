التونسية للنقل تُعلن إعادة تشغيل خط تونس – طرابلس

أعلنت الشركة الوطنية التونسية للنقل بين المدن إعادة تشغيل الخط الدولي تونس – طرابلس اعتبارا من 19 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن إعادة تشغيل خط تونس – طرابلس جاء نتيجة استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا، مبينة أن عملية الحجز المسبق بدأت في محطة باب عليوة للنقل البري بتونس العاصمة.

ودعت الشركة التونسية المسافرين إلى ضرورة إجراء اختبار “بي سي آر” لا يتجاوز 72 ساعة في بداية الرحلة، واحترام الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أكد رئيس مشروع الطريق السريع (إمساعد – رأس إجدير) سامي الصادي، بأنه في إطار التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس، تم الاتفاق مع الأشقاء في تونس على عقد اجتماعات بين ليبيا وتونس في الأيام القليلة القادمة، لبحث ربط الطرقات السريعة بين البلدين التي تمتد على طول 1750 كيلومترا وهو طول الطريق السريع الليبي الممتد من رأس إجدير إلى إمساعد.

وكان مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أحمد بودربالة، كشف عن اتفاق مع وزير التجهيز التونسي كمال الدوخ خلال المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي الذي عقد في الأيام الماضية، على تنظيم زيارة عمل إلى طرابلس قريبا لمتابعة مخرجات المنتدى خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مستشار الشركة الليبية للاستثمارات القابضة “لايكو” سعيد القصبي قوله، إنه تم توجيه دعوة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في تونس للإسراع بتقديم ترشحاتهم للمشاركة في مشاريع الإعمار بطرابلس والمدن الليبية الأخرى.