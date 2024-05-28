التونسي طارق بن سالم أمينا عاما لاتحاد المغرب العرب

أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، بداية يونيو المقبل، ليخلف مواطنه وزير الخارجية التونسي الأسبق الطيب البكوش، الذي شغل المنصب منذ مايو العام 2016.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تعيين بن سالم جاء وفقا لمقتضيات معاهدة تأسيس الاتحاد العام 1989، وباقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد بما فيها ليبيا.

وعمل الدبلوماسي طارق بن سالم (64 عاما) لعقود في وزارة الخارجية التونسية، بعدما التحق بها في العام 1990، وتقلّد عدة مناصب منها سفير فوق العادة ومفوض لتونس لدى روسيا في العام 2019.