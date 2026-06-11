التويجر: ليبيا مقسمة منذ عام 1985 إلى 4 أقاليم تخطيطية

أكد الدكتور عيسى التويجر، وزير التخطيط السابق، أن ليبيا مقسمة إلى 4 أقاليم تخطيطية منذ عام 1985 م، وذلك في تعليق له بشأن الإعلان عن “إقليم الوسطى” وما أثاره هذا الإعلان من ردود أفعال متباينة، متسائلاً عن الأسباب الكامنة وراء ظهور هذا الإعلان في هذا التوقيت، وما يمكن أن تكشفه هذه الخطوة عن واقع الإدارة المحلية في ليبيا.



وأضاف الدكتور التويجر أنه منذ صدور قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، كان التصور الإداري القائم يعتمد على وجود مستويات إدارية متعددة؛ حيث يجوز لعدد من “البلديات” أن تجتمع لتكوين إقليم اقتصادي، تخطيطي، وتنموي. وأشار في هذا السياق إلى أن ليبيا مقسمة تاريخياً منذ عام 1985 إلى أربعة أقاليم رئيسية، وهي:

طرابلس

مصراتة

بنغازي

فزان

وبناءً على هذه المعطيات، أوضح التويجر أنه يمكن فهم الدوافع وراء ظهور إقليم “الوسطى”، وأكد أن هذا الإعلان ليس بالضرورة تعبيراً عن نزعة انفصالية أو مشروعاً سياسياً يراد به إيجاد بديل للدولة، بل هو انعكاس لحاجة حقيقية وملموسة لوجود مستوى إداري وتنموي وسيط، افتقدته الدولة الليبية طوال السنوات الماضية.

كما نوّه الدكتور التويجر بأن العودة إلى استخدام مسمى “المحافظة” لا تبدو حلاً مثالياً في المرحلة الراهنة؛ نظراً لأن هذا المصطلح ارتبط في التجربة الليبية السابقة بمفهوم الدولة المركزية، حيث كان المحافظ يمثل السلطة المركزية بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، قد يُنظر إلى إعادة إحياء هذا المسمى على أنه استدعاء لنموذج إداري تجاوزته ليبيا منذ سنوات. وشدد التويجر على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في “الاسم” أو المسمى الإداري، بل في “الوظيفة” والدور المناط به.

واختتم الدكتور عيسى التويجر تعليقه بالإشارة إلى أن الأهمية القصوى والدرس الأساسي الذي كشف عنه الجدل المحيط بإقليم “الوسطى”، هو أن ليبيا ما زالت حتى الآن تبحث عن الصيغة الإدارية المناسبة لإدارة نفسها. ووصف هذا البحث بأنه أمر مشروع وضروري، بل ويعد جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء الدولة ذاتها.

الجدير بالذكر أن القانون رقم 59 لسنة 2012 يمنح رئاسة الوزراء صلاحية تكوين الأقاليم وتحديدها، بناءً على مقترح مشترك يتم تقديمه من وزيري التخطيط والحكم المحلي.

هذا وقد تم عقد الاجتماع التأسيسي لإقليم “الوسطى ” في 31 يناير 2026 في بلدية مسلاتة وكان بحضور عمداء البلديات المعنية وممثلي الأعيان والمجالس الاجتماعية والتي كان من بينها مجلسي بني وليد وترهونة.

وقد عقد هذا اللقاء تحت رعاية وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الذي تملك الشرعية القانونية لتكوين أقاليم اقتصادية.