«التيار الديمقراطي» بتونس يرحب بالمشاورات مع الفخفاخ

التيار الديمقراطي لم يحدد بعد الوزارات التي يرغب في توليها [انترنت]

رحب حزب “التيار الديمقراطي”، بتكليف إلياس فخفاخ بتشكيل الحكومة، مبديا استعداده للمشاركة فيها، وبخوض المشاورات حولها.

وبحسب تصريحات الأمين العام للحزب محمد عبو، فإن الحزب رحب كذلك بـ”التّوجه الذي أعلن عنه في ندوته الصحفية الأخيرة”، أي إعطاء أولولية للأحزاب التي صوتت لصالح قيس سعيد في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية من أجل تشكيل الحكومة.

وفوض التيار مسألة المشاركة من عدمها في الحكومة المرتقبة إلى المكتب السياسي للحزب.

وأكد عبو أن التيار الديمقراطي لم يحدد بعد الوزارات التي يرغب في توليها.

يشار إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت عن “تكليف الرئيس قيس سعيد، “إلياس الفخفاخ” (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.



وأضافت الرئاسة أن التكليف “يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب”، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.



وتم ترشيح “الفخفاخ” من جانب حزب “تحيا تونس” (14 نائبا)، ويدعم ترشيحه حزب “التيار الديمقراطي” (22 نائبا).