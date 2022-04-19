التير: الحكومات الليبية تستمد شرعيتها من الخارج

أكد الدكتور مصطفى التير أستاذ علم الاجتماع في الجامعات الليبية، أن الليبيين لم يتمكنوا حتى الآن من إرساء نظام سياسي يعتمد على الكفاءة الأمر الذي زاد من الفساد في ليبيا حاليا على نطاق أوسع من الماضي.

وأضاف التير في مقابلة مع صحيفة “القدس العربي”، أن “كل الحكومات قامت على المحاصصة بالرغم من أننا في القرن 21 ولهذا لم نتمكن من إرساء نظام سياسي يعتمد على معيار الكفاءة والنتيجة عدم وجود مؤسسات حقيقية في ليبيا لا يقتصر الأمر في ليبيا على انتشار الفساد وضعف الحوكمة فقط بل هناك مشكلة أخرى خطيرة وهي ارتفاع مستوى الكراهية بين أبناء الوطن”.

وأرجع التير سبب التخبط في المشهد السياسي الليبي إلى عدم وجود نخب حقيقية في ليبيا لأن نظام القدافي لم ينتج نخبا سياسية وفكك الدولة والمجتمع.

وتابع: “الذين تولوا الأمور بعد 2011 هم المتخرجون من مدرسة القدافي طيلة أكثر من أربعة قرون”.

واختتم التير تصريحه حول النزاع على الشرعية بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب بقوله “إننا في ليبيا نستمد شرعيتنا من الخارج”.