التّربية تصدر قرارا يتعلّق بامتحانات «شهادة التّعليم الأساسي»

أصدر وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، “القرار رقم 2011 لسنة 2024م بِشأن إجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للعام الدّراسي 2024-2025م بشكلٍ موحّد بكل مراقبة من مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات”.

ويتم بموجب هذا القرار، “إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025/2024م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على ان يكون تحت اشراف مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات”.

وبحسب القرار، “تجرى الامتحانات المشار اليها بالمادة (الأولى) من هذا القرار في الموعد المحدد بالخطة الدراسية المعتمدة، وتتولى مصلحة التفتيش التربوي الاشراف على إعداد الأسئلة على ان تكون وفقا للأوزان النسبية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية”.

ووفق القرار، “تشكل لجان الاشراف والمراقبة للامتحانات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة”.