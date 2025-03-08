الثامن من مارس.. تسليط الضوء على دور المرأة العاملة في قطاع النفط

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال بيتن المؤسسة: “ننتهز الفرصة الثمينة لتسليط الضوء على الدور البارز للمرأة الليبية العاملة في قطاع النفط، وإبراز مساهماتها الفعالة في مواجهة التحديات وتعزيز تطور القطاع”.

وأضاف البيان: “نثمّن جهودكنّ ونفخر بدوركنّ الحيوي في جميع المواقع، جنبًا إلى جنب مع الرجل، لتحقيق مستهدفات القطاع، مؤكدين أنكنّ شريكاً رئيسياً وركناً أساسياً فيه، كما نؤكد التزامنا التام بدعمكنّ وتمكينكنّ، وتعزيز بيئة عمل تضمن لكنّ فرصاً عادلة للنمو والتطور المهني”.