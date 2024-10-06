الثاني خلال ساعات.. قصف إسرائيلي يستهدف حمص وحماة

في هجوم هو الثاني على حمص خلال ساعات، استهدف قصف إسرائيلي ريفي حمص وحماة في سوريا، مساء اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ “أصوات الانفجارات التي تُسمع في محيط مدينة حمص ناجمة عن انفجار مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي”.

ووفق ما تم تداوله، “سمعت أصوات انفجارات في مدينتي حمص وحماة اثر قصف اسرائيلي في منطقة شنشار في الريف الجنوبي وقرية الشتاي في الريف الشرقي لمدينة حمص”

وحسب الأنباء الأولية، “استهدف القصف معمل ذخيرة، كما سمع شهود عيان اصوات المسيرات في محيط المطار، ووردت أنباء عن سقوط صاروخ بالقرب من مدينة سلمية في ريف حماة”.

وقبل ساعات، “وقعت انفجارات في محيط معمل للسيارات بمنطقة حسياء الصناعية جنوب حمص وسط سوريا، الأحد، ناتجة عن قصف جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة محملة بمواد طبية وإغاثية، أدت لأضرار مادية”.

يذكر أنه ومنذ عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على سوريا راح ضحيتها مدنيين من النساء والأطفال.