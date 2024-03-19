الثاني خلال يومين.. قصف إسرائيلي جديد على سوريا

قصفت إسرائيل بالصوراريخ، فجر اليوم الثلاثاء، نقاطاً عسكرية بريف دمشق في سوريا، في قصف هو الثاني خلال يومين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي فجر اليوم لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً عسكرية في ريف دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان”.

وذكر المصدر، أنه “حوالي الساعة 10 :2 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر: إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، مشيرا إلى أن “الخسائر اقتصرت على الماديات”.

هذا وكان أصيب عسكري سوري بجروح، أول أمس “الأحد”، جراء قصف إسرائيلي بالصوراريخ استهدف نقاطا عسكرية جنوب سوريا.