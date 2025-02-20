الثاني في «فبراير».. قتلى بهبوط اضطراري لـ«طائرة» وسط روسيا

قتل شخصان في حادث هبوط اضطراري لطائرة خفيفة في مقاطعة “نيجني نوفغورود” وسط روسيا اليوم الخميس.

وقالت إدارة الطوارئ المحلية في بيان: “في منطقة كستوفو قامت طائرة خفيفة بهبوط اضطراري واشتعلت فيها النيران، للأسف، لقي شخصان مصرعهما”.

وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية بأن “طائرة خفيفة تحطمت قرب مطار فوستوتشني في منطقة كستوفو، واندلع حريق في موقع الحادث، تم إخماده لاحقا”.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “فتحت السلطات تحقيقا في واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة الخفيفة من طراز Van’s RV-7 لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه”.

يذكر أنه في 6 فبراير الجاري، “لقي طياران مصرعهما، جراء تحطم طائرة خفيفة خلال التدريب بضواحي موسكو”.