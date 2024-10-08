«الثقافة» تبحث مع «ارسيكا» التعاون لحماية الثراث

استقبلت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، الثلاثاء، مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية “ارسيكا”، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، محمود أرول قليج.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان، أنه اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز في مجال حماية التراث الثقافي.

وتابع البيان، “استعرضت مبروكة، خلال هذا اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية وحفظ وتثمين تراثها الثقافي، كما تناول اللقاء إمكانية تعزيز القدرات العلمية والخبرات الفنية للعاملين في مجال التراث من خلال تنظيم دورات تدريبية يقدمها خبراء من إريسكا”.

وأردف البيان، “وتطرق اللقاء إلى مقترحات للتعاون بين ليبيا واريسكا في العديد من المجالات، وفي مقدمتها بناء قدرات العاملين بمجال التراث، والحرف الإبداعية”.

من جهته، أبدى “قليج”، سعادته بهذه الزيارة، ووجه الشكر للوزيرة على إتاحة هذا اللقاء وأكد على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في العديد من الملفات الخاصة بالتراث والإبداع داخل المركز.