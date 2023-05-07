الثلاثاء القادم موعد قرعة حج هذا العام

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن تحديد يوم الثلاثاء القادم، موعداً موحداً لإقامة قرعة حج عام 1444 هـ 2023م.

جاء ذلك عقب اجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي، الخميس، مع مديري فروع الهيئة بالمناطق.

وتم خلال الاجتماع تحديد أماكن وأزمنة إقامة قرعة المستهدفين لحج هذا العام لمن حالفهم الحظ من قرعة 2021م.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أن عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 1444هـ 2023م سيكون 7800 حاج.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي حول الفئات المستهدفة بالحج لهذا العام، إن العدد المتبقي من قرعة حج العام 2020 سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام.

وأضافت أن المسجلين بقرعة الحج للعام 2021 ستجرى قرعة فيما بينهم، لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية، مؤكدة أن من لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيحفظ حقهم لموسم العام القادم 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين يتجاوز 1000 حاج تقريبا من الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.