الثلوج تغلق عدة طرق في الجزائر والدرك الوطني يتدخل

أدت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الجزائر خلال الساعات الماضية في قطع طرق وطنية وولائية بسبب تراكم الثلوج، فيما عادت حركة المرور بعد تدخل السلطات.

وأفادت مصالح الدرك الوطني بالجزائر، بأن “ولاية الأغواط شهدت غلق عدة طرق وهي الطريق الوطني رقم ” 23″ الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، بالضبط على مستوى منطقة الخنق بآفلو، وكذلك على مستوى منطقة الجدر بلدية وادي مرة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم “47 ” الرابط بين ولايتي الأغواط والبيض، في شطره الرابط بين بلديتي أفلو وبريدة”.

وأشارت إلى “غلق الطريق الوطني رقم “01 أ” الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية سيدي بوزيد”.

وأكدت مصالح الدرك الوطني مساء الأربعاء أن حركة المرور عادت على مستوى الطرق التي قطعت منذ صبيحة اليوم الأربعاء.

هذا وحذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الغربية.

بدروه، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرة حالة الطقس من تساقط ثلوج و أمطار مصحوبة ببرودة شديدة على بعض الولايات في البلادز

وحسب تنبيه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الثلوج التي من الثلاثاء لغاية صباح اليوم الخميس على ولايات: النعامة، البيض والأغواط، كما يشمل تساقط الثلوج ولايات: الجلفة، تيارت، سعيدة، جنوب سيدي بلعباس وجنوب تلمسان حتى يوم الخميس.