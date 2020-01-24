الثني: «القذافي» حوّل ليبيا إلى دولة فاشلة

أنصار النظام السابق يُسوقون أن ليبيا أصبحت دولة على حافة الانهيار. [الحكومة المؤقتة]

شن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” هجوماً لاذعاً، على أنصار نظام معمر القذافي، واصفاً إياهم بأنصار “النظرية البالية”.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة “سكاي نيوز عربية” تابعتها «عين ليبيا»، قال الثني إن معمر القذافي هو سبب ما وصل إليه الحال الآن في البلاد.

وأشار إلى أن القذافي كانت سياسته الخارجية جيدة، لكنه هو من أوصل الشعب الليبي إلى هذه الحالة من التهميش وعدم وجود بنية تحتية جيدة، ولا صحة ولا تعليم جيدين.

ونوه بأن أنصار النظام السابق يُسوقون أن ليبيا أصبحت دولة على حافة الانهيار، لافتاً إلى أنهم أنصار أربع عقود من التخلف، وانخفاض في مستوى التعليم وأخلاقيات الناس بنظرية وصفها بـ”البالية”، مشيراً إلى أن سبب كارثة ليبيا هو النظام الشمولي الذي كان يقوده معمر القذافي.

وأضاف أن معمر القذافي لم يحقق أي إنجاز طيلة فترة حكمه، ولم يبن البلاد، ولم يهتم بالشعب والتعليم وبالتالي حدثت الكارثة، وفق قوله.