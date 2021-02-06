الثني: سنُسلم للسلطة الجديدة في حال اعتمادها من نواب طبرق

قال رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، إن حكومته ستسلم السلطة الجديدة التي تم اختيارها في ملتقى الحوار السياسي المنعقد بجنيف، حال اعتمادها من مجلس النواب المنعقد في طبرق.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، أعلنت استعدادها في لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني، بحسب البيان.

وأعلن الثني ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتاً إلى الحكومة الليبية المؤقتة مستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد.

وأضاف الثني: “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني”.

كما شدّد الثني على أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقاً للقانون، حسب قوله.

هذا وأسفر التصويت الذي أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي كعضوين في المجلس الرئاسي الجديد.