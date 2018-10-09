«الثني» يتخذ جملة من القرارات الهامة

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء اجتماعه العادي السابع للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، واتخذ خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017 بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 17 سبتمبر 2018 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة.

حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2018م.

كما أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات و هي:

الهيئات:

– الموافقة على إنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب ببلدية اجدابيا و يتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

– الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة.

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وزارة الداخلية:

– الموافقة على اعتماد اختصاصات والهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة الجريمة.

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وزارة الإقتصاد و الصناعة:

– الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي الوزارة.

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وزارة التربية و التعليم :

– الموافقة على إعادة تبعية قصر المنار ببلدية بنغازي إلى جامعة بنغازي.

– الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية و التعليم.