«الثني» يُقدم استقالة حكومته لرئيس نواب طبرق

أفادت وسائل إعلام ومصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن حكومة عبد الله الثني قدمت استقالتها لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وأوضحت المصادر أنه “سيتم عرض استقالة الحكومة الليبية المؤقتة على مجلس النواب الليبي للبت فيها”.

ونوهت المصادر، بأن “حكومة الثني قدمت استقالتها عقب بيان لقوات حفتر، الذي أعلنت فيه عن تفهم مطالب المتظاهرين اللذين يطالبون بتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم”.

يأتي ذلك في حين، عقد رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة في الجبل الأخضر مع عبدالله الثني، في وقت سابق اليوم الأحد.

ويأتي الاجتماع للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بحكومة الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس نواب طبرق، ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.

في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية بحكومة الثني، إلى عدم المساس بمقرات الدولة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها عدد من مدن المنطقة الشرقية.

ونوهت داخلية الثني، بأنها قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، وقامت من جانب آخر بحماية الممتلكات العامة والخاصة كما يوجب القانون، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنها مستمرة في القيام بما هو موكول إليها، غير أنها لاحظت جنوح البعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الثني الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

هذا وشهدت مدن البيضاء والمرج وبنغازي، مظاهرات ليل السبت/الأحد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

شاهد | المتظاهرون في مدينة #بنغازي: نحن أبناء المدينة ومصيرنا شارع الزيت.. لكن هيطلع غيرنا#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/XkDMxlwuOj — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 13, 2020

هذا وقام المتظاهرون الغاضبون باقتحام مقر حكومة الثني في منطقة الليثي ببنغازي وأضرموا النار فيه.

وفي مدينة المرج، أفادت مصادر طبية من المدينة، بوفاة متظاهرين اثنين عقب إصابتهما إصابات بالغة، أثناء مشاركتهما في مسيرات احتجاجية بوسط المدينة، حيث قامت كتائب تابعة للناظوري بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي.

#شاهد | إصابة أحد المتظاهرين برصاص مليشيات #حفتر بـ #المرج خلال الاحتجاجات على تدهور الوضع الأمني والمعيشي وتغول المليشيات pic.twitter.com/z51pcKWU5v — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 13, 2020

إطلاق النار على المتظاهرين إمام مديرية أمن #المرج pic.twitter.com/TwqTp9H2fo — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 13, 2020