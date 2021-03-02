«الثني» يُؤكد ضرورة الاستعداد للتسليم لحكومة الوحدة حال منحها الثقة

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قِبل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في مدينة بنغازي، مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الثني تأكيده، على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قِبل مجلس النواب.

وشدّد الثني على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين، وفق قوله.