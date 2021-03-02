«الثني» يُؤكد ضرورة الاستعداد للتسليم لحكومة الوحدة حال منحها الثقة

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قِبل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في مدينة بنغازي، مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الثني تأكيده، على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قِبل مجلس النواب.
وشدّد الثني على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين، وفق قوله.
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