الثورة الطبية في إفريقيا تبدأ من تونس!

أعلنت تونس اليوم عن إنجاز طبي هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية، بعد نجاح أول جراحة باستخدام روبوت جراحي كوري، في خطوة تمثل قفزة نوعية في مجال الجراحة الدقيقة والتقنيات الطبية الحديثة على مستوى القارة.

وأوضحت السفارة الكورية لدى تونس أن العملية، التي أُجريت في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، شملت استئصال مرارة لمريضة تبلغ من العمر 38 عاماً باستخدام الروبوت الجراحي الكوري الجنوبي “ريفو آي” (Revo-i) المطور من شركة “ميريه كومباني”.

وأكد الدكتور رمزي نويرة، الذي أجرى العملية، أن الذراع الآلي للروبوت عمل بثبات ودقة عالية في منطقة الجراحة، مما ساهم في نجاح العملية خلال 45 دقيقة فقط.

وأشار نويرة إلى أن الطاقم الطبي التونسي تلقى تدريباً متخصصاً في كوريا الجنوبية قبل إجراء العملية، فيما زار فريق الدعم الطبي الكوري تونس لتركيب المعدات وتدريب الطاقم على تشغيل الروبوت بكفاءة عالية.

ويُعد هذا الإنجاز الأول فعلياً على مستوى أفريقيا، إذ على الرغم من أن المغرب تعاقد مع الشركة الكورية لتوريد الروبوت، لم تُجرَ هناك بعد أي عملية مماثلة، ما يجعل العملية التونسية الأولى من نوعها على القارة.

وعقب نجاح الجراحة، التقى وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني بالسفير الكوري لدى تونس لي تيه-وون ورئيس شركة “ميريه كومباني” كيم جون-غو، حيث تم بحث تعزيز التعاون الطبي والصحي بين البلدين، والاستفادة من التقنيات الكورية المتقدمة في تطوير القطاع الصحي التونسي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مساعي تونس لتبني أحدث الابتكارات الطبية عالمياً، وتعزيز قدرات أطبائها في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة باستخدام تقنيات الروبوت الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتقليل المضاعفات الجراحية على المرضى.