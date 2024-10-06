الجالية التونسية في ليبيا تختار رئيسها

أدلى أبناء الجالية التونسية المقيمون في ليبيا أمس السبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمركز الاقتراع في القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

هذا وانطلق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالخارج يوم الجمعة 4 أكتوبر ويتواصل يومي 5 و6 من الشهر ذاته، وتجرى عملية الاقتراع بـ 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع في 58 دولة.

وأفادت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، لوكالة الأنباء التونسية، “بأنه تم إحداث 19 مركز اقتراع جديدا و30 مكتب اقتراع جديدا، مشيرة إلى أنه ولأول مرة منذ سنة 2011 ستجرى انتخابات تونسية 2011 في 10 دول جديدة وهي العراق وسوريا وليبيا والبرازيل والأرجنتين وإيران والهند وبوركينا فاسو وكينيا والكونغو الديمقراطية”.

هذا، وتنتظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.